Κατολίσθηση αφανίζει χωριό στο δυτικό Σουδάν – Αναφορές για πάνω από 1.000 νεκρούς

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα, στο δυτικό Σουδάν. Την πληροφορία ανακοίνωσε το Κίνημα/Στρατός Απελευθέρωσης του Σουδάν, το οποίο πρόσθεσε ότι μόνο ένας άνθρωπος κατάφερε να επιζήσει από την καταστροφή.

Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή. Ο ηγέτης της οργάνωσης, Αμπντελγουαχίντ Νουρ, τόνισε ότι η κατάσταση είναι δραματική, ενώ έκανε λόγο για ολοκληρωτική εξαφάνιση του χωριού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις σουδανικές αρχές ή από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Η ανθρωπιστική πρόσβαση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης που μαίνεται στη χώρα και καθιστά την παροχή βοήθειας σχεδόν αδύνατη.