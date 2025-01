Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 60 νεκροί σε παράνομο χρυσωρυχείο – Δείτε βίντεο

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εντός δύο ημερών ανασύρθηκαν εξήντα πτώματα παράνομων μεταλλωρύχων από ένα εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο στη Νότια Αφρική. Οι αρχές έχουν περικυκλώσει την περιοχή εδώ και μήνες προκειμένου να απομακρύνουν τους παράνομους εργάτες.

«Τη δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεων, 106 παράνομοι ανθρακωρύχοι ανασύρθηκαν ζωντανοί και συνελήφθησαν για παράνομη εξόρυξη, ενώ 51 ήταν νεκροί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έχοντας ήδη ανασύρει εννέα πτώματα τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της επιχείρησής της.

Οι 106 επιζώντες που ανασύρθηκαν χθες από το ορυχείο συνελήφθησαν για παράνομη εξόρυξη, από 26 που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός μια ημέρα νωρίτερα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Την Δευτέρα οι αρχές χρησιμοποίησαν έναν μεταλλικό κλωβό για να ξεκινήσουν την διάσωση των ανθρακωρύχων και την ανάσυρση των πτωμάτων.

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει συνολικά δέκα ημέρες για την ανάσυρση άγνωστου αριθμού «zama zamas», όπως αποκαλούνται οι παράνομοι εργάτες ορυχείων χρυσού στη Νότια Αφρική.

A 2-day underground rescue operation continues for miners at an illegal gold mine in North West Province, #SouthAfrica. They hunt for gold in shafts that have been abandoned by mining companies. The miners are in a stand-off with police, unwilling to leave over fears of arrest. pic.twitter.com/IGFU1SC1UP — WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) January 15, 2025



«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι παραμένουν εκεί. Επικεντρωνόμαστε στο να φθάσουμε σε αυτούς, να τους βοηθήσουμε να βγουν έξω», δήλωσε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο eNCA ο υπουργός Αστυνομίας Σένζο Μτσούνου, ο οποίος επισκέφθηκε το ορυχείο χθες.

«Κάθε αριθμός που έχουμε εδώ είναι μια εκτίμηση, μια εικασία», είπε. «Είναι αδύνατο να πει κάποιος “ξέρω με βεβαιότητα ότι είναι τόσοι”».

Είναι δύσκολο να πούμε πότε θα ανασυρθούν όλοι οι μεταλλωρύχοι, είπε ο υπουργός και πρόσθεσε «όταν ο καθένας από αυτούς που βρίσκονται στο ορυχείο κατέβαινε εκεί, κανένας δεν μετρούσε».

🇿🇦 South Africa Illegal Goldmine Tragedy: 15 Bodies Recovered, Hundreds Potentially Trapped Rescue operations in South Africa have resulted in the retrieval of fifteen bodies from an illegal goldmine, with claims suggesting up to 109 might have perished. Amid the grim… pic.twitter.com/bq66GdD0ol — A.Seeker (@Nomad_Thinker) January 14, 2025



Ένας κλωβός κατέβηκε με τη βοήθεια ειδικού βαρούλκου σε βάθος 2,6 χιλιομέτρων και σήμερα ξεκίνησε και πάλι το έργο του στο Στίλφοντεϊν, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένα βίντεο που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα από τη ΜΚΟ Macua, η οποία υπερασπίζεται τις κοινότητες που πλήττονται από δραστηριότητες εξόρυξης, έδειξε αυτό που φαινόταν να είναι δεκάδες πτώματα τυλιγμένα μέσα στο σκοτάδι των στοών.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

At least 400 illegal miners remained trapped underground in South Africa two months after a police raid, miners’ rights group Mining Affected Communities United in Action said https://t.co/TafmsUQXn7 pic.twitter.com/sZqtbOJHvK — Reuters (@Reuters) January 14, 2025



Περισσότεροι από 1.500 παράνομοι μεταλλωρύχοι, κυρίως αλλοδαποί, έχουν συλληφθεί στο σημείο από την αστυνομία από τον Αύγουστο.

Μεταξύ αυτών, «121 παράνομοι ανήλικοι έχουν ήδη απελαθεί, ανάμεσά τους 80 Μοζαμβικανοί, 30 Μπασότο, 10 από την Ζιμπάμπουε και ένας από το Μαλάουι», ανέφεραν οι αρχές της Νότιας Αφρικής.

Οι άνδρες που βγήκαν από το ορυχείο χθες ημιλιπόθυμοι έδειχναν ιδιαίτερα αδύναμοι. Υποβλήθηκαν σε έρευνα με ανιχνευτή μετάλλων από την αστυνομία για να διασφαλιστεί ότι δεν έβγαζαν ψήγματα χρυσού από το ορυχείο.

After 2 MONTHS in an abandoned gold mine in South Africa, rescuers have MIRACUOUSLY recovered 82 survivors, with 400 illegal miners remaining underground. pic.twitter.com/ZL045SkCpn — Steve Hanke (@steve_hanke) January 15, 2025



Στην προσπάθεια να αναγκάσει τους μεταλλωρύχους να βγουν από το ορυχείο και να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης εξόρυξης, η αστυνομία άρχισε να το πολιορκεί τον Αύγουστο και απέκοψε σταδιακά από τον Νοέμβριο τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό που μεταφέρουν εκεί συγγενείς των μεταλλωρύχων, οι οποίοι ζουν από την οικονομία γύρω από το ορυχείο.

Οι αρχές κατηγορήθηκαν για αυτή την επιχείρηση. Τον Νοέμβριο ο υπουργός Προεδρίας, Κουμπούτζο Ντσχαβχένι, είχε δηλώσει «Θα τους ρίξουμε καπνογόνα και θα βγουν», προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Plusieurs centaines de personnes se trouveraient encore au fond de ce puits aurifère à Stilfontein, où les autorités ont lancé en novembre une opération pour mettre fin à son exploitation illégale. pic.twitter.com/h3RNtvIYd5 — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) January 14, 2025



Επί δεκαετίες η βιομηχανία πολύτιμων μετάλλων της Νότιας Αφρικής αγωνίζεται κατά της παράνομης εξόρυξης, η οποία στοιχίζει στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε διαφυγόντα κέρδη, φόρους και δικαιώματα, σύμφωνα με εκτίμηση μιας ένωσης της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Συνήθως, επικεντρώνεται σε ορυχεία που έχουν εγκαταλειφθεί από τις εταιρείες διαχείρισής τους καθώς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμα.

Παράνομοι μεταλλωρύχοι επιχειρούν να εξορύξουν από εκεί ό,τι μπορεί να έχει παραμείνει στους χώρους.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής έχει δικαιολογήσει την πολιορκία του Στίλφοντεϊν ως κάτι απαραίτητο για την καταπολέμηση της παράνομης εξόρυξης, την οποία ο υπουργός Ορυχείων Γκουέντε Μαντάσε χαρακτήρισε «πόλεμο εναντίον της οικονομίας».

Αλλά κάτοικοι και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα επικρίνουν την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κλείστε την Τρύπα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ