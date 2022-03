Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Σήμερα, είμαστε όλοι εθελοντές – Κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους δικούς μας

Νέο μήνυμα έστειλε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται η ρωσική επίθεση στη χώρα του. Με αφορμή την Ημέρα του Εθελοντισμού, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι όλοι οι Ουκρανοί είναι εθελοντές και ότι “ενωνόμαστε, κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους δικούς μας”.

“Σήμερα γιορτάζουμε ουσιαστικά την ουκρανική γιορτή μας, την Ημέρα Εθελοντισμού. Είναι η ικανότητά μας να ενωνόμαστε άμεσα, κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, να βρίσκουμε μία κοινή γλώσσα, να πολεμάμε μαζί, να δημιουργούμε τον χαρακτήρα μας. Ουκρανικός χαρακτήρας. Δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε ο ένας τον άλλον στη καθημερινή μας ζωή. Συμφωνώ, αυτό μας συμβαίνει και συνέβη. Αλλά, όταν βλέπουμε μια απειλή για τη ζωή μας, το πνεύμα μας, όταν βλέπουμε μία απειλή για την Ουκρανία, το κράτος μας, δεν διστάζουμε ούτε ένα λεπτό, εάν είμαστε Ουκρανοί. Ενωνόμαστε, κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους δικούς μας”, είπε ο Ζελένσκι σε δήλωσή του τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το interfax, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι Ουκρανοί δεν χρειάζεται να πειστούν, ώστε να γίνουν εθελοντές. “Η Ουκρανία για εμάς δεν είναι απλώς ένα έδαφος, όπως και για τους κατακτητές. Δεν διακρίνουν τίποτα εδώ, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γι’ αυτό όλα είναι απλώς στόχος γι’ αυτούς. Η Ουκρανία για εμάς είναι εκατομμύρια ευτυχισμένες στιγμές, εγγενή σύμβολα, αξιομνημόνευτα μέρη. Νιώθουμε αυτή τη γη. Η Ουκρανία για εμάς είναι η ζωή μας, και ως εκ τούτου εκατομμύρια άνθρωποι σηκώθηκαν για να υπερασπιστούν το κράτος μας, σήμερα. Επομένως, σήμερα, είμαστε όλοι εθελοντές. Όλοι όσοι προστατεύουν την Ουκρανία, τα παιδιά μας, που προστατεύουν το μέλλον μας. Όλοι όσοι αισθάνονται αυτό το δωρεάν κάλεσμα. Κάλεσμα για υπεράσπιση της Ουκρανίας…”, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε, επίσης, σε όλους όσους εμπλέκονται στην υπεράσπιση του κράτους, στον στρατό, τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους της εδαφικής άμυνας και των επιχειρήσεων, τους διπλωμάτες, τους γιατρούς και άλλους.

“Είμαι ευγνώμων σε όλους. Και σας συγχαίρω ειλικρινά. Σε καθέναν από τους εθελοντές. Σε όλους όσοι εργάζονται μαζί για τη νίκη”, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι ήταν η ισχυρή υποστήριξη του λαού για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Το ειλικρινές εθελοντικό κίνημα, η μαζική είσοδος πολιτών στην εδαφική άμυνα και η αλληλεγγύη όλων των Ουκρανών είναι η βάση για τη νίκη και την απελευθέρωση της χώρας.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός της Ουκρανίας, είναι ένας από τους στόχους του πολέμου, σημείωσε ο Ζελένσκι και διαμήνυσε ότι “πρέπει να αντισταθούμε και σε αυτό. Σώστε την οικονομία μας. Σώστε τους ανθρώπους μας. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση έχει λάβει μια σαφή οδηγία – να επιστρέψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να αφαιρέσει τυχόν εμπόδια. Να μειώσει τους φόρους όσο το δυνατόν περισσότερο, να αφαιρέσει όλες τις δυσκολίες, απολύτως όλες. Ώστε να μην πιέζει το σύστημα, ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να λειτουργήσει, όπως μπορεί. Όπου μπορούν”.

Χρειάζεται ένα νέο φορολογικό μοντέλο για τον πόλεμο και για την μεταπολεμική ανάπτυξη, συνέχισε. “Οι οικονομικοί κανόνες πρέπει επίσης να ανανεωθούν. Να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι ευέλικτοι. Να νιώθουν ότι όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή θα σωθούν. Και ότι δεν πρέπει να φοβάστε ότι θα χάσετε κάτι, γιατί το κράτος εγγυάται την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιεύσεων”, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος και σημείωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο εργάζεται ήδη γι’ αυτή την ρύθμιση, προαναγγέλλοντας ότι σε μία με δύο ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες.

Στο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι τα ρωσικά στρατεύματα “συνεχίζουν να καταστρέφουν τις υποδομές μας, συνεχίζουν να καταστρέφουν τις πόλεις μας” και διαβεβαίωσε: “Αλλά ξέρετε – θα ξαναχτίσουμε τα πάντα. Θα αποκαταστήσουμε τα πάντα. Κάθε δρόμο, κάθε πόλη. Κάθε σπίτι, κάθε διαμέρισμα, κάθε Ουκρανού. Μετά τον πόλεμο, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα. Σε αυτό θα κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας. Όλη η βοήθεια του κόσμου. Δημιουργούμε ήδη κεφάλαια για να ζήσει η Ουκρανία”.

“Αλλά τώρα που οι εισβολείς είναι ακόμα στη γη μας, πρέπει να τους νικήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Διώξτε τους με όποιον τρόπο μπορούμε. Υπερασπιστείτε τις πόλεις. Υπερασπιστείτε τα χωριά. Υπερασπιστείτε κάθε μέτρο της γης μας. Και κάθε κομμάτι της καρδιάς μας. Ουκρανική καρδιά. Ουκρανική ψυχή. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον. Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον. Στηρίξτε την άμυνα. Και προστατέψτε το κράτος. Μαζί θα κερδίσουμε σίγουρα”, κατέληξε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ακύρωσε την σημερινή του ομιλία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω “πολύ επείγουσας, απρόβλεπτης κατάστασης”.

Ukrainian President @ZelenskyyUa, who was due to address the @CoE Assembly at midday today, was unable to speak due to “very urgent, unforeseen circumstances” – but it’s hoped that Ukrainian Prime Minister @Denys_Shmyhal will be able to speak via video-link at 16h CET today… pic.twitter.com/11NBq9JIp7

— PACE (@PACE_News) March 14, 2022