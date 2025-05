Νέο μακελειό στη Μπουρκίνα Φάσο: Πάνω από 100 νεκροί σε συντονισμένη επίθεση τζιχαντιστών

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώθηκαν την Κυριακή σε πολλαπλές και ταυτόχρονες επιθέσεις που σημειώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Μπουρκίνα Φάσο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και ανθρωπιστικού εργαζόμενου της περιοχής. Οι επιθέσεις φέρεται να φέρουν την υπογραφή της τζιχαντιστικής οργάνωσης JNIM (Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin), η οποία αποτελεί παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Σαχέλ.

Η JNIM ανέλαβε την ευθύνη για την ευρεία επιχείρηση, η οποία έπληξε οκτώ τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η στρατηγικής σημασίας πόλη Ντζίμπο, η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και μήνες και αποτελεί σταθερό στόχο των εξτρεμιστών. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν ταυτόχρονα στις 6 το πρωί (τοπική ώρα), με κύριο στόχο την αποδυνάμωση της αεροπορικής δύναμης της χώρας.

🇧🇫: Yesterday, militants from Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), an al-Qaeda-affiliated group, launched a large-scale assault on army positions in the city of Djibo, Soum Province, northern Burkina Faso.

At dawn, hundreds of militants attacked from the west, targeting… pic.twitter.com/zmuwIVqTAt

— Chudé (@chude__) May 12, 2025