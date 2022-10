Νέο κύμα εκρήξεων σε όλη την Ουκρανία – Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Μικολάιφ

Νέο κύμα εκρήξεων αναφέρεται σε πολλές πόλεις σε όλη την Ουκρανία, μια ημέρα αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones καμικάζι σε διαφορετικούς στόχους.

Επιθέσεις έχουν αναφερθεί από νωρίς το πρωί στο Kryvyi Ri, Dnipro, Kharkiv και Mykolaiv.

Στο Mykolaiv, η επίθεση κατέστρεψε ολοσχερώς μια πτέρυγα πολυκατοικίας. Τουλάχιστον ένας άνδρας σκοτώθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

The consequences of #Russia‘s attack on #Mykolaiv. pic.twitter.com/0LwJmXLU2C

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022