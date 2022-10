Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι είναι τα drones καμικάζι που χρησιμοποιεί η Ρωσία

Ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι οι επιθέσεις στο Κίεβο πραγματοποιήθηκαν με χρήση drones καμικάζι. Ήδη έχουν καταγραφεί 9 εκρήξεις που οφείλονται σε αυτά τα drones.

Πλέον η Ρωσία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα drones καμικάζι, τα οποία προμηθεύεται από το Ιράν στη νότια Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του νότιου λιμανιού της Οδησσού και της κοντινής πόλης Mykolaiv, εν μέσω εκτιμήσεων ότι εκατοντάδες από αυτά μπορεί να έχουν αναπτυχθεί τώρα από το Κρεμλίνο στην Κριμαία και σε άλλες κατεχόμενες περιοχές του νότου.

Συνήθως εκτοξεύονται σε ζευγάρια. Το drone καμικάζι ζυγίζει 200 κιλά και είναι οπλισμένο με κεφαλή. Επίσημα, μπορεί να ταξιδέψει για περίπου 2.000 χιλιόμετρα, αν και ρεαλιστικά πιστεύεται ότι είναι πιο πιθανόν η εμβέλειά του να ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες μόνο.

Με δυνατότητα να παραμείνουν στον αέρα για αρκετές ώρες και να κάνουν κύκλους πάνω από πιθανούς στόχους, τα drones είναι σχεδιασμένα να πετούν σε εχθρικά στρατεύματα ή κτίρια και να εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση – εξηγώντας την περιγραφή τους ως drones καμικάζι.

Έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον θέσεων ουκρανικού πυροβολικού στα ανατολικά της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Χάρκοβο. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σημείωσε για πρώτη φορά τη ρωσική χρήση των όπλων αυτών που προμήθευσε το Ιράν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατά καιρούς δυσκολεύτηκαν να παρακολουθήσουν τα εισερχόμενα drones.

Mayor @Vitaliy_Klychko posted a photo of a fragment of one of the kamikaze drones that attacked #Kyiv this morning. pic.twitter.com/jExjeYPSjr

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022