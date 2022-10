Ουκρανία: Τρεις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου με «drones καμικάζι»

Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στο Κίεβο, μια εβδομάδα έπειτα από τους εκτεταμένους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Επικαλούμενη τον Andriy Yermak, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, η εφημερίδα Kyiv post επιβεβαιώνει ότι το Κίεβο χτυπήθηκε από drones καμικάζι.

⚡️ One more explosion reported in Kyiv. Kyiv Mayor Vitalii Klitschko confirmed one more explosion in the city’s Shevchenkivskyi district. According to Andriy Yermak, the head of the President’s Office, Kyiv was attacked with kamikaze drones. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 17, 2022



Σύμφωνα με αξιωματούχους του ουκρανικού στρατού, τα «drones καμικάζι» είναι φθηνότερα και λιγότερο εξελιγμένα από τους πυραύλους, αλλά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στο να προκαλούν ζημιές σε στόχους στο έδαφος.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed-136 μπορούν να παραμείνουν αερομεταφερόμενα για αρκετές ώρες και να κάνουν κύκλους πάνω από πιθανούς στόχους πριν πετάξουν σε εχθρικά στρατεύματα, πανοπλίες ή κτίρια και εκραγούν κατά την πρόσκρουση.

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf — Daniel Boffey (@danielboffey) October 17, 2022

Ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης.