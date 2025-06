Σε μια νέα ανάρτηση- βόμβα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ο Έλον Μάσκ. “Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάϊν” έγραψε πριν από λίγο ο Έλον Μασκ.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025