Νέα τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκροί οι 6 επιβαίνοντες του αεροσκάφους που συνετρίβη στη Φιλαδέλφεια – Συγκλονιστικά βίντεο

Ιδιωτικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη την Παρασκευή (31/01) στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, δύο ημέρες μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με πολλά σπίτια και καταστήματα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Learjet 55, το οποίο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας).

Νεκροί οι έξι επιβαίνοντες

Και οι έξι επιβαίνοντες, που είναι νεκροί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

Το αεροσκάφος μετέφερε ένα κορίτσι «το οποίο είχε λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή» και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό, δήλωσε στο NBC ο Σάι Γκολντ ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες ήταν η μητέρα του κοριτσιού, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο συγκυβερνήτης, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

🚨 #BREAKING: A plane has just crashed into a row of houses in Philadelphia, Pennsylvania A massive fire has broken out, and casualties are being reported. HUGE emergency response underway. pic.twitter.com/FqLNml3e4e — Nick Sortor (@nicksortor) January 31, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι είναι «πολύ λυπηρό να βλέπω το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια. Και άλλες αθώες ψυχές χάθηκαν».

Βίντεο δείχνουν το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά, προτού προσκρούσει στο έδαφος και σημειωθεί έκρηξη. Από τη συντριβή ξέσπασε φωτιά σε πολλά κτίρια και οχήματα γύρω από το Roosevelt Mall, ένα εμπορικό κέντρο στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι είδαν ανθρώπινα υπολείμματα στα συντρίμμια ή γύρω από αυτά.

🚨#BREAKING: Citywide emergency response is underway after a small airplane crashed into multiple homes with multiple people hurt

⁰📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Currently Philadelphia police have activated a citywide emergency response as multiple emergency crews rush to the scene… pic.twitter.com/U0Lyd2m3ym — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 31, 2025

Ο Μάικ Ντρίσκολ, δημοτικός σύμβουλος της Φιλαδέλφειας, επεσήμανε ότι φοβάται πως θα υπάρχουν νεκροί και μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο έδαφος.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το σημείο της τραγωδίας: «γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν απώλειες σε αυτή την περιοχή». Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ, πολλά σπίτια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

Προς το παρόν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν γνωρίζουν τι οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους. Ο καιρός ήταν κρύος και έβρεχε, ενώ υπήρχε περιορισμένη ορατότητα.

Το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ από το 2009: 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε στον αέρα με επιβατικό αεροπλάνο πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον.