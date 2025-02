ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια – Αναφορές για θύματα

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε δύο άτομα συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Philadelphia Inquirer, η αστυνομία ανέφερε πως το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα. Εκείνη τη στιγμή, στην περιοχή επικρατούσε χαμηλή ορατότητα, ενώ ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Fox 11, αναφέροντας ότι άκουσαν εκρήξεις. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται μεγάλες φλόγες και πυκνός καπνός.

Ένας εργαζόμενος σε κοντινή επιχείρηση ανέφερε ότι είδε μια «μεγάλη έκρηξη φωτός από το πουθενά».

Ο Μάικλ Σκιαβόνε, 37 ετών, που βρισκόταν στο σπίτι του στο Mayfair, περιέγραψε τη στιγμή της συντριβής: «Άκουσα έναν δυνατό κρότο, το σπίτι μου κουνήθηκε. Έμοιαζε σαν σεισμός. Όταν έλεγξα την κάμερα ασφαλείας, φαινόταν σαν να έπεφτε πύραυλος. Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη, οπότε για μια στιγμή νόμιζα ότι δεχόμασταν επίθεση».

Η εφημερίδα Philadelphia Inquirer αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα σπίτι και πολλά αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Η συντριβή σημειώθηκε σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικές πτήσεις και πτήσεις τσάρτερ.

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της πόλης έκανε λόγο για ένα «σημαντικό περιστατικό» στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως δείχνουν τηλεοπτικά πλάνα, το σημείο της συντριβής θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Learjet 55, ένα μικρό επαγγελματικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό το Σπρίνγκφιλντ, στο Μιζούρι, ενώ φαίνεται πως ανήκε σε εταιρεία ιατρικών αερομεταφορών, γνωστή ως Med Jets.

Η FAA ενημέρωσε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Προσφέρουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους της Κοινοπολιτείας», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της πολιτείας να στηρίξει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει συνεχώς νέες πληροφορίες.

