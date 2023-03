NASA: Αστεροειδής στο μέγεθος του Big Ben θα περάσει ξυστά από τη Γη – ΦΩΤΟ

Ένας αστεροειδής στο μέγεθος του Big Ben θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη το βράδυ του Σαββάτου ανέφερε η NASA η οποία σημειώνει ότι ένα τόσο κοντινό πέρασμα συμβαίνει «μια φορά τη δεκαετία».

O αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έλαβε την ονομασία «2023 DZ2». Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Πλανητικής Άμυνας της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA), ο αστεροειδής έχει διάμετρο περίπου 55 μέτρων, κινείται με ταχύτητα 37 χλμ/δευτερόλεπτο και αναμένεται να πλησιάσει τη Γη σε απόσταση 160.000 χιλιομέτρων.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023