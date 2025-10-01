Μυστηριώδης θάνατος 3χρονου αγοριού που «δεν υπήρχε» στα επίσημα αρχεία – Οι παππούδες δεν γνώριζαν την ύπαρξή του, οι γονείς τον έθαψαν κοντά στο σπίτι

Μια υπόθεση που συγκλονίζει την Ιρλανδία ήρθε στο φως με τον μυστηριώδη θάνατο του μικρού Ντάνιελ Άρουμποζ, ενός αγοριού που επί χρόνια «δεν υπήρχε» στα επίσημα αρχεία και του οποίου οι παππούδες αγνοούσαν ακόμη και την ύπαρξή του.

Οι γονείς του υποστηρίζουν ότι ο Ντάνιελ πέθανε στον ύπνο του τον Ιούλιο του 2021 και ότι, σε κατάσταση πανικού, τον έθαψαν κοντά στο σπίτι τους.

Πώς το έμαθαν οι παππούδες του αγοριού

Όταν οι παππούδες του Ντάνιελ δέχτηκαν ξαφνικά μια επίσκεψη από την αστυνομία στις 28 Αυγούστου, δεν είχαν ιδέα ότι υπήρχε – πόσο μάλλον ότι είχε χαθεί για πάνω από τέσσερα χρόνια. Το τηλεφώνημα ήταν απλώς ένας έλεγχος από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Ιρλανδίας (DSP) για υποψίες απάτης, σχετικά με μη διεκδικημένες επιδοτήσεις από τη μητέρα του, Μαρία, και την έλλειψη καταγεγραμμένων στοιχείων.

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί στην πόρτα, τους ρώτησαν αν η Μαρία είχε παιδί. Αυτοί τους είπαν ότι δεν είχε παιδί. Τότε τους είπαν ότι είχε διαπιστωθεί πως όντως είχε. Τους ζήτησαν αν το παιδί ήταν μαζί τους. Εκείνοι τους είπαν ότι ποτέ δεν γνώρισαν το παιδί, ότι δεν ήξεραν ότι υπήρχε. Έπαθαν σοκ και ζήτησαν να μάθουν αν είχε γίνει κάποιο λάθος», περιέγραψε πηγή στην Irish Independent.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οικογένεια της Μαρίας δεν γνώριζε ότι είχε σχέση και δεν είχε ακούσει ποτέ για τον Σιάραν, τον πατέρα του αγοριού, από τον οποίο η Μαρία είχε χωρίσει την εποχή που υποτίθεται ότι πέθανε ο Ντάνιελ.

Οι παππούδες έμειναν «συντετριμμένοι» όταν έμαθαν για τον εγγονό τους που δεν γνώριζαν ποτέ ότι υπήρχε.

Η «gamer» μητέρα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Ντάνιελ Μάικλ Άρουμποζ γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 στο νοσοκομείο Rotunda στο Δουβλίνο. Η μητέρα του, Μαρία, που ζούσε στην Ιρλανδία από το 2003, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και περνούσε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, ενώ η οικογένειά της ήταν θρησκευόμενη και πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή.

Όταν έγινε 18 ετών, η Μαρία έφυγε από το σπίτι της οικογένειας και μετέβη στο Δουβλίνο, διατηρώντας ελάχιστη επαφή με τα πέντε αδέλφια της.

Η ζωή του Ντάνιελ Μάικλ Άρουμποζ

Όταν γεννήθηκε ο Ντάνιελ, οι γονείς του ζούσαν σε κοινόχρηστη κατοικία στο Πορτμάρνοκ, και θεωρώντας ότι δεν ήταν κατάλληλο μέρος για να μεγαλώσει ένα παιδί, τον έδωσαν για υιοθεσία.

Για 18 μήνες, ο Ντάνιελ φιλοξενήθηκε από την ιρλανδική υπηρεσία πρόνοιας, και έζησε με μια ανάδοχη οικογένεια, που ανέφερε ότι το «γλυκό» αγόρι «έγινε γρήγορα μέρος της».

Το 2019, η Μαρία άλλαξε γνώμη και ζήτησε να ξαναβρεθεί με το παιδί της, αίτημα που εγκρίθηκε.

Ο θάνατος

Στις καταθέσεις τους, οι γονείς του Ντάνιελ διατήρησαν αδιαμφισβήτητα την εκδοχή τους ότι ο γιος τους πέθανε στον ύπνο του τον Ιούλιο του 2021, σε ηλικία μόλις 3 ετών.

«Τον βρήκα παγωμένο στο κρεβάτι του», είπε η Μαρία, και ότι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη μπανιέρα χωρίς αποτέλεσμα. Πανικοβλημένοι, αποφάσισαν να κρύψουν τον θάνατό του, τοποθετώντας το σώμα του μικρού σε μια τσάντα, περπατώντας τρία χιλιόμετρα και θάβοντάς τον σε ρηχό λάκκο σε ερημική περιοχή της Portrane Road.

Ωστόσο, μια αρχική κατάθεση στην αστυνομία φαινόταν να αντιφάσκει με την εκδοχή τους.

Δύο εβδομάδες μετά την ανεύρεση των λειψάνων του, η επίσημη ταυτοποίηση παραμένει εκκρεμής και δεν έχει καθοριστεί η αιτία θανάτου. Οι γονείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές.

Η απόκρυψη θανάτου ενός παιδιού και η μυστική ταφή θεωρούνται πλημμελήματα, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν δήλωσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πληροφορίες».

Ο διοικητής της αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, ανέφερε ότι οι ερευνητές «έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν» και ότι «θα κάνουν ό,τι μπορούν», επισημαίνοντας ότι τα πορίσματα της νεκροψίας βρίσκονται υπό εξέταση και ότι υπάρχουν πολλά ακόμα επίπεδα έρευνας πριν γίνουν δημόσια γνωστά τα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Daily Mail