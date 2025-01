Μοζαμβίκη: Ο κυκλώνας Ντικελέντι πλήττει τη χώρα – Τρεις νεκροί

Ο κυκλώνας Ντικελέντι πλήττει σήμερα τη Μοζαμβίκη, έχοντας προκαλέσει ήδη τον θάνατο τριών ανθρώπων στη Μαδαγασκάρη και μεγάλες ζημιές στο γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ, έναν μήνα μετά τις καταστροφές του κυκλώνα Σίντο στον Ινδικό Ωκεανό.

Στη Μαδαγασκάρη, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή το βόρειο τμήμα της νήσου.

Πέραν των τριών θανάτων, τουλάχιστον 920 άνθρωποι επλήγησαν, ιδίως στην περιοχή Βοχέμαρ, γνωστή για την παραγωγή βανίλιας, διευκρίνισε το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών.

Ο Ντικελέντι, η ένταση του οποίου αυξάνεται τις τελευταίες ώρες, αφίχθη «ως τροπικός κυκλώνας στην επαρχία Ναμπούλα» στη Μοζαμβίκη, σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη Météo-France.

We are ready! We are Mozambique #FreeMyPeople #FreeMozambique pic.twitter.com/llXycgBszn

— Free Mozambique (@MozambiqueFree) January 12, 2025