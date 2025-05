Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Iσχυρή έκρηξη διέλυσε κτίριο κατοικιών στη νοτιοδυτική Μόσχα, στην οδό Στρατηγού Τιούλενεφ, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά που κατέκλυσε πολλά διαμερίσματα στον 9ο όροφο. Η έκρηξη προκάλεσε μερική κατάρρευση του ορόφου μεταξύ των επιπέδων.

Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, ενώ 15 έχουν τραυματιστεί και 5 εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στους επάνω ορόφους, καλώντας σε βοήθεια, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον καπνό και τις φλόγες.

A powerful explosion tore through a residential building in southwest Moscow on General Tyulenev Street, sparking a massive fire that engulfed multiple apartments on the 9th floor. The blast caused a partial floor collapse between… pic.twitter.com/zuyQki7mUT

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

🇷🇺 A powerful explosion hit a high-rise in Moscow — reports say a gas blast on the 9th floor caused a fire affecting two apartments. Up to 15 injured, with rescue ops involving 60 firefighters and 20 vehicles. pic.twitter.com/WjpVNM9xGj

