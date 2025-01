Μολδαβία: Επέστρεψε ο… προεδρικός σκύλος που είχε εξαφανιστεί ταραγμένος από τους ήχους των Πρωτοχρονιάτικων πυροτεχνημάτων

Ο Κοντρούτς, ο σκύλος της προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, που είχε γίνει γνωστός όταν δάγκωσε τον Αυστριακό πρόεδρο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, επέστρεψε την Τετάρτη (1/1) ασφαλής στην προεδρική κατοικία, αφού εξαφανίστηκε χθες παραμονή Πρωτοχρονιάς, ταραγμένος από τους ήχους εορταστικών πυροτεχνημάτων.

Ο σκύλος, το όνομά του οποίου σημαίνει στα ρουμανικά, επίσημη γλώσσα της Μολδαβίας, «μικρό δάσος» φέρεται να ταράχθηκε από τους ήχους πυροτεχνημάτων σε εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη για την αλλαγή του έτους.

Κάτοικοι της πρωτεύουσας Κισινάου κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναρτώντας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που είχε φανεί ο Κοντρούτς και ο «πρώτος σκύλος» της Μολδαβίας οδηγήθηκε πίσω σπίτι λίγες ώρες αργότερα.

«Ο καλός μας φίλος Κοντρούτς είχε μια δυσάρεστη εμπειρία», έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της προέδρου, Ίγκορ Ζαχάροβ. «Είναι ασφαλής στο σπίτι», πρόσθεσε.

Το σκυλάκι, που έχασε το ένα του πόδι όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, υιοθετήθηκε από την Σάντου το 2023.

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης με την Σάντου στο προεδρικό μέγαρο στο Κισινάου τον Νοέμβριο του 2023, ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι όταν ο Κοντρούτς τον δάγκωσε.

🐕#Moldova‘s President Maia Sandu’s dog named Codrut had bitten the Austrian President Alexander Van der Bellen as he attempted to pet the dog, ended with his hand being bandaged after. pic.twitter.com/Ar81e2m6AN

— 𝗡𝗢𝗜𝗦𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗦 (@NoiseAlerts) November 18, 2023