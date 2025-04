Μιανμάρ: Η Χούντα κήρυξε κατάπαυση του πυρός – Ξεπέρασαν τους 3000 οι νεκροί από το φονικό σεισμό

Η στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ κήρυξε προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας την Τετάρτη, προκειμένου να διευκολύνει τις προσπάθειες διάσωσης μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ που έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 3.000 ανθρώπους.

Η απροσδόκητη ανακοίνωση από τους στρατιωτικούς ηγέτες, που ταυτόχρονα είναι και ηγέτες της μη εκλεγμένης κυβέρνησης, έγινε αργά την Τετάρτη (2/4) μέσω της κρατικής τηλεόρασης MRTV. Ανέφερε ότι η διακοπή των εχθροπραξιών θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου, ως ένδειξη συμπόνιας για τους ανθρώπους που πλήγηκαν από τον σεισμό της Παρασκευής.

Myanmar’s military today announced a temporary ceasefire, effective immediately and until April 22, 2025, to support earthquake relief efforts pic.twitter.com/JvbQmtRIx4

