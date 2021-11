Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Αποκαλυπτικό γράφημα για τη μεταδοτικότητά της

Σε συναγερμό έχει τεθεί η παγκόσμια κοινότητα για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα, που ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης της, γεγονός που εκτιμάται ότι την κάνει πιο μεταδοτική σε σύγκριση με άλλα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού.

Ήδη, επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της συγκεκριμένης μετάλλαξης στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Πρόκειται για μία γυναίκα, νεαρής ηλικίας, η οποία εμφάνισε συμπτώματα 11 ημέρες αφότου είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσω της Τουρκίας. Ήταν ανεμβολίαστη και δεν είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με κορονοϊό. Η γυναίκα αυτή δεν είχε καμία σχέση με τη Νότια Αφρική, ούτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου, αναφέρει το rtbf.

Σε γράφημα που δημοσιεύουν οι Financial Times, αποκαλύπτεται η μεταδοτικότητα της παραλλαγής της Μποτσουάνα:

The UK will place six southern African countries back on its red list of travel restrictions after a surge in cases of a heavily mutated coronavirus variant caused alarm among global health officials: https://t.co/q0I3k6x9ZK pic.twitter.com/diiblpNMsm

— Financial Times (@FinancialTimes) November 26, 2021