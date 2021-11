Στο Βέλγιο το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης της Μποτσουάνα στην Ευρώπη

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της νέας μετάλλαξης “Μποτσουάνα” καταγράφηκε στο Βέλγιο. Πρόκειται για γυναίκα, νεαρής ηλικίας, η οποία εμφάνισε συμπτώματα 11 ημέρες αφότου είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσω της Τουρκίας. Ήταν ανεμβολίαστη και δεν είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με κορονοϊό.

Η γυναίκα αυτή δεν είχε καμία σχέση με τη Νότια Αφρική, ούτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου, αναφέρει το rtbf.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021