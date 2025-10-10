Μέση Ανατολή: 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα εποπτεύουν την εκεχειρία στη Γάζα λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέψει» την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λένε ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, η ομάδα«θα έχει αρχικά 200 άτομα επί τόπου. Ο ρόλος του θα είναι να επιβλέπει, να παρατηρεί, να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις», λέει ένας ανώτερος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ενσωματωθούν στην ομάδα, λέει. Ένας δεύτερος αξιωματούχος λέει ότι «δεν πρόκειται να εισέλθουν αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα».

Πηγή: Times of Israel

