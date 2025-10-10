Παλαιστινιακή Αρχή: Ο Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό πως θέλει «ειρήνη» και «σταθερότητα» με το Ισραήλ

Δημήτρης Μωύσογλου

διεθνή

Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε – εξαιρετικά σπάνια – συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Αυτό που έγινε σήμερα είναι ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Αμπάς στη συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (9/10) στο Κανάλι 12 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε τη Δυτική Όχθη ή την ανατολική Ιερουσαλήμ», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η αιματοχυσία έλαβε τέλος. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, κι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν (στη σχέση) ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα εποπτεύουν την εκεχειρία στη Γάζα λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέψει»...
01:54 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα – Διέρευσε έγγραφο της συμφωνίας

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρ...
00:33 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης ...
00:25 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών – Έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο εψη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης