Μερτς από Ρώμη: «Υποστηρίζω το Ευρωπαϊκό Ταμείο για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ουκρανία» – Κάλεσε τον Τραμπ «να μείνει στο πλευρό των Ευρωπαίων»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την Πέμπτη από τη Ρώμη, στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, την εκκίνηση ενός ευρωπαϊκού ταμείου που στοχεύει στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της χώρας.

«Το τεράστιο κόστος της ανοικοδόμησης δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο με δημόσια κονδύλια», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός ηγέτης ανέφερε ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λανσάρουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο (European Flagship Fund) για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

«Υποστηρίζω πλήρως τον στόχο του να κινητοποιηθούν μεγάλες ποσότητες ιδιωτικών επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει συμφωνίες με διεθνείς και διμερείς δημόσιους χρηματοδοτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του Πλαισίου Επενδύσεων για την Ουκρανία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Today, the EU reaffirms its unwavering commitment to Ukraine’s EU future and long-term reconstruction.

At the UA Recovery Conference in Rome, President @vonderleyen announced new investments to accelerate Ukraine’s gradual integration into the EU ↓

— European Commission (@EU_Commission) July 10, 2025