Κίεβο: Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας – Βίντεο

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, SBU, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο Κίεβο από άγνωστο δράστη, ο οποίος διέφυγε αμέσως από το σημείο.

Ο εκτελεστής, ντυμένος με μαύρο μπλουζάκι και σορτς, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που πετάχτηκε πίσω από ένα αυτοκίνητο και πυροβόλησε τον 50χρονο συνταγματάρχη από πολύ κοντινή απόσταση, την ώρα που εκείνος διέσχιζε το δρόμο.

BREAKING: Ukrainian Intelligence (SBU) Colonel Ivan Voronych—accused of several sabotage attacks in Russia—was shot dead in Kyiv.

CCTV shows a gunman firing five silenced shots before fleeing the scene. pic.twitter.com/cGH8Kevtmn

— Clash Report (@clashreport) July 10, 2025