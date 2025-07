Βίντεο: Αγοράκι εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα με δώρα – Δείτε τη διάσωση

Ένα μικρό αγόρι έγινε άθελά του… έπαθλο σε μηχάνημα με παιχνίδια- δώρα, όταν σκαρφάλωσε στο εσωτερικό του για να αρπάξει ένα λούτρινο ζωάκι και πυροδότησε μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Το στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το παιδί, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα, περιφέρεται μόνο του στο Mason Community Center στο Οχάιο των ΗΠΑ και μπαίνει με το κεφάλι μέσα στο άνοιγμα παραλαβής δώρων ενός μηχανήματος τύπου «claw machine».

Στο βίντεο που εξασφάλισε το WDTN, το παιδί διακρίνεται να στέκεται όρθιο μέσα στο μηχάνημα, ενώ ένας περαστικός το παρακολουθεί έντρομος.

Λίγο αργότερα, το προσωπικό του εμπορικού κέντρου μετακίνησε το μηχάνημα σε κοντινό κατάστημα ενώ περίπου δέκα διασώστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον μικρό… εξερευνητή, του οποίου η ηλικία δεν έχει γίνει γνωστή.

