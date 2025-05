Μασκ: «Η Γη θα καταστραφεί από τον ήλιο» – Η νέα προειδοποίηση του δισεκατομμυριούχου και γιατί «η μόνη ελπίδα» είναι… ο Άρης

Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε για το τέλος της ζωής στη Γη και επιμένει πως η αποίκιση του πλανήτη Άρη αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους.

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, την ώρα που συνεχίζει να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της Tesla και του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), έφερε ξανά στο προσκήνιο το σχέδιό του για τη δημιουργία μιας πολιτείας στο διάστημα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Fox News, ο Μασκ εξήγησε γιατί επενδύει τόσο πολλά στην αποστολή του στον Άρη: «Ο Άρης είναι ασφάλεια ζωής για τη ζωή συνολικά».

«Τελικά, όλη η ζωή στη Γη θα καταστραφεί από τον ήλιο. Ο ήλιος επεκτείνεται σταδιακά, και έτσι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε ένας πολιτισμός πολλών πλανητών, γιατί η Γη θα καεί», εξήγησε.

Ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του δεν είναι απλώς η προσγείωση στον Άρη. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το να προσγειωθούμε στον Άρη και να βάλουμε σημαίες και αποτυπώματα».

Όπως είπε, η αποστολή του είναι η «επιβίωση του πολιτισμού».



Επικαλούμενος την αναμενόμενη μεταμόρφωση του ήλιου σε έναν γιγάντιο κόκκινο αστέρα, εξέλιξη που σύμφωνα με τη NASA θα μπορούσε να ξεκινήσει σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ο Μασκ επισήμανε την ανάγκη για δράση στο παρόν.

«Ο Άρης πρέπει να είναι επαρκώς αυτάρκης όσο ζω», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας αυτό το εγχείρημα ως «το θεμελιώδες σταυροδρόμι στον δρόμο της μοίρας».

Ο Μασκ εξήγησε πως η αυτάρκεια του Άρη είναι πλέον το κρίσιμο σημείο. «Η αποστολή μου είναι, κάποια μέρα, ο Άρης να μπορεί να αναπτυχθεί μόνος του, αν τα πλοία ανεφοδιασμού από τη Γη σταματήσουν να έρχονται για οποιονδήποτε λόγο, είτε επειδή ο πολιτισμός πέθανε με μια έκρηξη είτε με έναν λυγμό».

«Αν τα οχήματα ανεφοδιασμού είναι απαραίτητα για να επιβιώσει ο Άρης, τότε δεν έχουμε δημιουργήσει ασφάλεια ζωής. Δεν έχουμε δημιουργήσει ασφάλεια για τη ζωή συνολικά. Άρα το κρίσιμο σημείο στο μέλλον, όπου η μοίρα της ζωής όπως την ξέρουμε θα επηρεαστεί για πάντα, είναι όταν ο Άρης γίνει αυτάρκης».

Η προειδοποίηση του Μασκ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη νίκη του σε ψηφοφορία για την ίδρυση της δικής του πόλης στο Τέξας, ως μέρος των προσπαθειών του για την αποίκιση του διαστήματος.

Ο επικεφαλής της SpaceX σκοπεύει να μετατρέψει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μπόκα Τσίκα, στο νοτιότερο άκρο του Τέξας, σε μια πόλη με το όνομα Starbase.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι κάτοικοι -στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι της SpaceX- ψήφισαν 173 υπέρ και 4 κατά.

«Η μετατροπή σε πόλη θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να χτίζουμε την καλύτερη δυνατή κοινότητα για τους άνδρες και τις γυναίκες που χτίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα», ανέφερε εκπρόσωπος της Starbase μέσω της πλατφόρμας X.

Η Starbase αποτελεί τη βάση και το σημείο εκτόξευσης των πυραυλικών προγραμμάτων της SpaceX, τα οποία συνεργάζονται με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τη NASA, με στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη και, αργότερα, την αποστολή στον Άρη.

Ο Μασκ είχε υποσχεθεί από το 2011 ότι θα στείλει άνθρωπο στον Άρη μέσα σε δέκα χρόνια. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι θα το καταφέρει μέχρι το 2024.

Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, αναθεώρησε ξανά τα σχέδιά του, λέγοντας πως σκοπεύει να στείλει έναν πύραυλο SpaceX Starship, με ένα ρομπότ Tesla Optimus, στον Κόκκινο Πλανήτη έως το τέλος του 2026.

Εφόσον η αποστολή είναι επιτυχής, προβλέπει ότι θα στείλει τελικά άνθρωπο στον Άρη το νωρίτερο το 2029 – αν και παραδέχεται ότι το 2031 «είναι πιο πιθανό».

