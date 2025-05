Γερμανία: Η «ιστορική ήττα» του Μερτς και το φιάσκο που συγκλόνισε την Bundestag – Χάος στους κύκλους του CDU/CSU, σενάρια για «ανταρσία» από βουλευτές του SPD

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν με δραματικούς τόνους την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς, να εξασφαλίσει την εκλογή του στην καγκελαρία, κάνοντας λόγο για «ιστορική ήττα», «κρίση» και «πολιτική βόμβα».

Η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται πιθανότατα να διεξαχθεί αύριο, αν και από το στρατόπεδο του CDU καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η διαδικασία να επαναληφθεί ήδη απόψε. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα σενάρια για τους βουλευτές που επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την κομματική γραμμή.

🇩🇪‼️ Friedrich Merz failed to secure a majority in the Bundestag in the first round of voting for the election of Chancellor‼️

He won 310 votes, out of the required 316. 👇 pic.twitter.com/z6IF2noGEQ

— Djole 🇷🇸 (@onlydjole) May 6, 2025