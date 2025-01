Μάρκο Ρούμπιο: Επικοινώνησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου – Υποσχέθηκε «ακλόνητη υποστήριξη» στο Ισραήλ

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, υποσχέθηκε «ακλόνητη υποστήριξη» στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/1) το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Ρούμπιο μίλησε με τον κ. Νετανιάχου προκειμένου να «υπογραμμίσει ότι η διατήρηση της ακλόνητης υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι κορυφαία προτεραιότητα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Ακόμη, «ο υπουργός συνεχάρη τον πρωθυπουργό για τις επιτυχίες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάx» και «δεσμεύτηκε να εργαστεί ακούραστα για να βοηθήσει να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα», σύμφωνα με το κείμενο.

🇺🇸🤝 U.S. Secretary of State Rubio Reaffirms Support for Israel in Call with Netanyahu

Full Story → https://t.co/c95thZMGxe pic.twitter.com/4hMpf8dGjA

— PiQ (@PiQSuite) January 22, 2025