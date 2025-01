Συγχαρητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών στον Μάρκο Ρούμπιο: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε»

«Συγχαρητήρια στον Marco Rubio για την επικύρωσή του ως νέου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Τwitter).

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για την ενίσχυση των στρατηγικών μας σχέσεων και των βαθιών δεσμών που συνδέουν τα έθνη μας», προσθέτει.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και του Διεθνούς Δικαίου στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Congratulations to Marco Rubio @marcorubio on his confirmation as the new U.S. Secretary of State.

Greece remains steadfast in its commitment to enhancing our strategic relations and the deep ties that bind our nations. pic.twitter.com/iqoJD9dDTc

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 21, 2025