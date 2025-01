Λος Άντζελες: Ξαναζωντανεύει ο πύρινος εφιάλτης – Νέα φωτιά στα βορειοδυτικά της κομητείας με προειδοποιήσεις για εκκένωση

Ο πύρινος εφιάλτης ξαναζωντάνεψε στο πολύπαθο Λος Άντζελες αφού το βράδυ της Τετάρτης (22/1) ξέσπασε νέα φωτιά στη βορειοδυτική κομητεία, κοντά στην τεχνητή λίμνη Καστάικ.

Η πυρκαγιά Χιουζ που μέσα σε δύο ώρες «κατάπιε» πάνω από 10.000 στρέμματα ενεργοποίησε τις αρχές και έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση της πυρκαγιάς.

Στο νέο μέτωπο φωτιάς πνέουν ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα που ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, που αναμένεται μάλιστα να ενισχυθούν, με κατεύθυνση κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα η υγρασία είναι μόλις στο 5%.

«Έχει μεγάλη πιθανότητα εξάπλωσης, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε ανέμους ταχύτητας 32 μιλίων/ώρα», δήλωσε η αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Αυτή η εποχή του χρόνου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες. «Έχουν περάσει σχεδόν 300 ημέρες από τότε που είχαμε σημαντικές βροχοπτώσεις», πρόσθεσε.

🔥 Hughes Fire Update Near Santa Clarita

Location: The Hughes Fire is actively burning in Castaic, just north of Los Angeles, close to Lake Hughes Road.

Fire Behavior: The fire is rapidly spreading northeast, driven by wind and fueled by dense vegetation. Even with some winds… pic.twitter.com/vLON92xVXY

— Dominic Roberty (@DominicRoberty) January 22, 2025