Ντόναλντ Τραμπ: Προτείνει και επίσημα τον Μάρκο Ρούμπιο για υπουργό Εξωτερικών – «Ένας ατρόμητος πολεμιστής»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως επέλεξε τον 53χρονο γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο για το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνησή του.

«Θα είναι ισχυρός υπερασπιστής του έθνους μας, αληθινός φίλος των συμμάχων μας και ένας ατρόμητος πολεμιστής που δεν θα υποχωρήσει ποτέ έναντι των αντιπάλων μας», αναφέρει ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

My statement on being nominated for United States Secretary of State by President-elect Donald Trump: pic.twitter.com/r6q3iaZF0G

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) November 13, 2024