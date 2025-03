Μάρκο Ρούμπιο: Εμφανίστηκε στο Fox News με έναν σταυρό στο μέτωπο – Αντιδράσεις στα social media

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο του Fox News, για να μιλήσει σχετικά με τις εξελίξεις στο ουκρανικό, την κρίση στη Μέση Ανατολή και να σχολιάσει την ομιλία του Προέδρου Τραμπ στο Κογκρέσο. Ωστόσο, αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ο σταυρός που υπήρχε στο μέτωπό του.

Η εικόνα του, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις και σχόλια.

Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε με τον σταυρό στο μέτωπο καθώς χθες, για αρκετούς Καθολικούς Χριστιανούς, ήταν η λεγόμενη «Τετάρτη των Τεφρών», η Ash Wendesday.

Οι χρήστες της πλατφόρμας Χ δεν άργησαν να σχολιάσουν την παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ.

Why did Marco Rubio just have a cross on his forehead on Fox News? pic.twitter.com/y2TgUlHY1z

Rubio with a cross on his forehead spoke about a proxy war between the US and Russia

The US Secretary of State made a frank admission in an interview with Fox News: the military actions in Ukraine are not just a conflict, but a clash between Washington and Moscow on foreign… pic.twitter.com/GHNL6DCUE1

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) March 6, 2025