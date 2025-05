Μάρκο Ρούμπιο: Απέφυγε να αποκαλέσει «εγκληματία πολέμου» τον Πούτιν στο Κογκρέσο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε την Τετάρτη (21/5) να χαρακτηρίσει «εγκληματία πολέμου» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια τεταμένη ακρόαση στο Κογκρέσο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπιλ Κίτινγκ υπενθύμισε τη δριμεία επίθεση που είχε εξαπολύσει ο Ρούμπιο στον Πούτιν όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής και τον ρώτησε αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι «εγκληματίας πολέμου».

«Εγκλήματα διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ουκρανίας και θα πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει, αλλά ο σημερινός στόχος μας είναι να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», απάντησε ο Ρούμπιο. «Επειδή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε μέρα που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, άνθρωποι σκοτώνονται, άλλοι ακρωτηριάζονται και, ειλικρινά, διαπράττονται άλλα εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής είπε ότι ο Ρούμπιο μιλάει «ασυνάρτητα» και «διφορούμενα».

🇺🇸🗣️ “You teamed up with Trump to throw the Ukrainian people under the bus. Putin is playing you like a fiddle. […] I regret voting for you,” — Senator Chris Van Hollen clashed with Secretary of State Marco Rubio pic.twitter.com/yMdpvhgVG2

— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) May 21, 2025