Μακρόν: Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι – Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος προανήγγειλε τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι σε λίγες ημέρες. «Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συγκεντρωθούν στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, για να οριστικοποιήσουν τις συγκεκριμένες συνεισφορές κάθε κράτους», ανέφερε.

Παράλληλα ο Μακρόν τόνισε ότι είχε διμερή συνομιλία με τον Ζελένσκι, με επίκεντρο την πρόοδο στις εγγυήσεις ασφάλειας, κρίσιμες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

 

03:21 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

