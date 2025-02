Μακρόν σε Τραμπ: «Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ευρώπης ταυτόχρονα»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα (24/2) πως ελπίζει ότι «έπεισε» τον Αμερικανό ομόλογό του πως δεν είναι «δυνατόν» η Ουάσιγκτον να εξαπολύσει «ταυτόχρονα» εμπορικό πόλεμο εναντίον τόσο της Κίνας όσο και της Ευρώπης, μπροστά στις απειλές για την επιβολή τελωνειακών δασμών που επισείει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορείτε να διεξάγετε εμπορικό πόλεμο εναντίον της Κίνας και της Ευρώπης ταυτόχρονα», είπε ο κ. Μακρόν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Ελπίζω πως τον έπεισα» για το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο.

⚡️ Macron:

I hope to persuade Trump to end the trade war.

The U.S. cannot engage in trade wars with both China and Europe simultaneously. pic.twitter.com/tzmn4HfAzY

— War Intel (@warintel4u) February 24, 2025