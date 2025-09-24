Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ» απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις – «Χρειάζεται πιο δυναμική αντίδραση από τις χώρες του NATO»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ» απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις – «Χρειάζεται πιο δυναμική αντίδραση από τις χώρες του NATO»
Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην Γαλλία, δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντείνουν» την αντίδρασή τους, στην περίπτωση που υπάρξουν «νέες προκλήσεις» από τη Ρωσία, ιδίως στον εναέριο χώρο της ανατολικής Ευρώπης, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 24 και τον ραδιοσταθμό Radio France internationale.

«Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος μας προκαλέσει και πάλι, θα πρέπει να αντιδράσουμε λίγο πιο δυναμικά», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος, που μιλούσε από την Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις του ρωσικού στρατού «δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε, αντικρούοντας τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που χθες δήλωσε ότι θα έπρεπε να καταρρίπτονται τα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ΝΑΤΟϊκών χωρών.

Παράλληλα ωστόσο, ο Μακρόν χαιρέτισε το «σαφέστατο μήνυμα» του Τραμπ για την Ουκρανία που σηματοδοτεί μια «πολύ σημαντική εξέλιξη» επειδή το Κίεβο «χρειάζεται τον εξοπλισμό και τη στήριξη των ΗΠΑ».

«Είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, όταν λέει ότι η Ρωσία είναι αναμφίβολα πιο αδύναμη, πιο ευπαθής απ’ ότι λένε πολλοί», εξήγησε ο Μακρόν εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη «νέα προοπτική» με την οποία βλέπουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία. «Αυτό θα επιτρέψει να αντισταθεί (η Ουκρανία) ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να ανακτήσει εδάφη», εκτίμησε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων

Έρχονται 10.000 εργάτες γης – Πάνω από 100.000 μετακλήσεις ξένων εργατών για το 2026

https://www.foxreport.gr/articles/mystiriodis-fakelos-tou-protou-proedrou-tis-tsechoslovakias-anoichthike-ti-emperiechei/66...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:44 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι νεκροί από τα πυρά σε γραφείο του ICE στο Ντάλας – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν, στις ΗΠΑ, και ένα άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περ...
19:06 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Μία σύλληψη για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και ακόμα 2 ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Ένας άνδρας, 40 ετών, στην Βρετανία, συνελήφθη, στο Δυτικό Σάσεξ, στο πλαίσιο έρευνας για την ...
18:59 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κα...
18:39 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία: Στέλνει φρεγάτα να συνοδεύσει τον στολίσκο με προορισμό την Γάζα

Μία φρεγάτα του Πολεμικού της Ναυτικού στέλνει η Ιταλία στον στολίσκο που πλέει με προορισμό τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος