Μακελειό στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί και 53 τραυματίες από την έκρηξη σε σιιτικό τζαμί

Η έκρηξη στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στο κέντρο της νότιας πόλης Κανταχάρ του Αφγανιστάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους.

Οι τραυματίες υπολογίζονται σε 53, σύμφωνα με μια νοσοκομειακή πηγή που μίλησε στο AFP.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Καρί Σαΐντ Κόστι δήλωσε ότι οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη, που σημειώθηκε μια εβδομάδα μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε σιιτικό τζαμί της Κουντούζ, που στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους.

BREAKING – Suicide bombing targeted a Shia mosque in southern Kandahar province of Afghanistan, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. This is second attack against Shia in one week. Last Friday, similar attack targeted a Shia mosque in Kunduz. #Afghanistan pic.twitter.com/JszaFlQ0XR

