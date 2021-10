Αφγανιστάν: Οι πρώτες εικόνες από την έκρηξη σε τζαμί σιιτών

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν στην έκρηξη σε τζαμί στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του νοσοκομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Δεκαέξι πτώματα και 32 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Mirwais” είπε ο εκπρόσωπος του κεντρικού νοσοκομείου στα νότια της χώρας.

Εικάζεται ότι πρόκειται για νέα επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος, καθώς μέλη του είχαν πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση την περασμένη Παρασκευή σε τζαμί σιιτών στα βόρεια της χώρας και συγκεκριμένα στην πόλη Κουντούζ.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε τρεις εκρήξεις, τη μία στην κεντρική είσοδο του τεμένους, άλλη μία στη νότια πλευρά και μία τρίτη εκεί που πλένονται οι πιστοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βίντεο έχει ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

A bomb attack in #Afghanistan carried out on a Shia mosque today several injured.#Kandahar pic.twitter.com/Nw6cK6ELch

— Biscuit Error © (@ErrorBiscuit) October 15, 2021