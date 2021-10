Αφγανιστάν: Μακελειό με τουλάχιστον 100 νεκρούς και τραυματίες από την έκρηξη σε τζαμί

Λουτρό αίματος με περισσότερους από 100 νεκρούς και τραυματίες, έπειτα από έκρηξη σε τζαμί, συγκλονίζει το Αφγανιστάν. Η ισχυρή έκρηξη συνέβη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια προσευχής σε σιιτικό τέμενος στη βορειοανατολική επαρχία του Αφγανιστάν, την Κουντούζ.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, μεταδίδει το ΑΡ, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι. Η πλειονότητα αυτών “είναι νεκροί” ανέφερε ο Mohammad Obaida ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν να πρόκειται για βομβιστή αυτοκτονίας, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των ανθρώπων που έκαναν εκείνη την ώρα την προσευχή τους στο τέμενος.

“Διαβεβαιώ τους σιίτες αδελφούς μας ότι οι Ταλιμπάν είναι έτοιμοι να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους”, ανέφερε ο αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την φονική έκρηξη.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η έκρηξη οφείλεται σε βομβιστή αυτοκτονίας, τότε πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση που γίνεται στο Αφγανιστάν από τη στιγμή που οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αποχώρησαν από τη χώρα, στα τέλη του Αυγούστου, και οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της χώρας.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την φονική έκρηξη στην Κουντούζ, ωστόσο μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έφεραν την ευθύνη για πολλές επιθέσεις που είχαν γίνει σε σιιτικά τεμένη, στο παρελθόν.

Σοκαριστικές εικόνες με νεκρούς ανθρώπους μέσα στο τέμενος κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές:

#BREAKING: Local residences say a powerful explosion took place during Friday prayer inside the Seyed Abad Mosque in Kunduz city. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/Vse2vNoJcM

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021