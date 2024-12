Μακελειό στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο – Ένα παιδί ανάμεσα στους νεκρούς – LIVE όλες οι εξελίξεις

Σοκ στην Γερμανία μετά την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο με ένα αυτοκίνητο να πέφτει σε συγκεντρωμένο πλήθος το βράδυ της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες πληροφορίες, υπάρχουν 2 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 68 τραυματίες, εκ των οποίων οι 15 σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο όπως μεταδίδει η Bild, υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον 11 νεκρούς.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έναν 50χρονο με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος φέρεται να έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν αναζητά προς το παρόν κανέναν άλλο ύποπτο για την επίθεση.

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it’s a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024

🇩🇪🙏 Terrorist attack in Germany: car drives into crowd at Christmas market in Magdeburg – 11 people killed, 60 injured for now… pic.twitter.com/4mchpXKQUk — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 20, 2024

Το χρονικό του τρόμου

Ο τρόμος ξεκίνησε στις 7:04 μ.μ. (τοπική ώρα). Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση φέρεται να είναι ένα σκούρο πολυτελές αυτοκίνητο. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός έκανε ελιγμούς και ζιγκ ζαγκ στην αγορά με προφανή σκοπό να παρασύρει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Όταν προσπάθησε να κάνει αναστροφή και γυρίσει το αυτοκίνητο για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Πληροφορίες θέλουν το αυτοκίνητο να είναι νοικιασμένο. Έπειτα από την έρευνα των Αρχών αναφέρεται ότι εντοπίστηκε αποσκευή στο κάθισμα του συνοδηγού και ερευνάται εάν περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό. Επίσης, εξετάζεται εάν ο φερόμενος ως δράστης έχει και συνεργούς ή έδρασε μόνος του.

It was a an arab. The #Magdeburg Terrorist is said to be a man born in 1974 in Saudi Arabia. He had rented a car which he then drove to the Christmas market. A piece of luggage was found on the passenger seat. It may contain an explosive device. Btw its friday, the holy day… pic.twitter.com/BKkmJJAn0l — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου το έστρεψε κατευθείαν στο πλήθος. Ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει πανικόβλητος. «Από όσο γνωρίζω, ένα αυτοκίνητο έπεσε στους επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς – αλλά δεν μπορώ ακόμη να πω από ποια κατεύθυνση και πόσο μακριά», εξήγησε ο εκπρόσωπος της πόλης Μαρσέλ Ρέιφ.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο διήνυσε μια απόσταση τουλάχιστον 400 μέτρων μέσα στο πλήθος.

Σολτς: «Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα»

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μετά την τραγωδία που εκτυλίσσεται.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

Σε ανάρτησή του, ο υποψήφιος Καγκελάριος της Ένωσης Φρίντριχ Μερτς (CDU) ανέφερε: «Αυτά είναι πολύ καταθλιπτικά νέα από το Μαγδεμβούργο», έγραψε ο Merz στο X. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus #Magdeburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 20, 2024

Να είναι σε επαγρύπνηση

Σημειώνεται ότι η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής (15/12), είχε εκκενωθεί χριστουγεννιάτικη αγορά στη Χόιμαρκτ της Κολωνίας έπειτα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας στον χώρο. Στο σημείο προσήλθε και ομάδα πυροτεχνουργών, όμως τελικά διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα περιείχε άμμο.

«Ανίκανος ο Σολτς – Να παραιτηθεί άμεσα»

Την ίδια ώρα, αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση του Έλον Μασκο, ο οποίος χαρακτήρισε τον Καγκελάριο Σολτς «ανίκανο» και τον κάλεσε να παραιτηθεί άμεσα.

«Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί άμεσα. Είναι ένας ανίκανος ανόητος», έγραψε ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.