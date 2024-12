Επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην Γερμανία: Πληροφορίες για τουλάχιστον 11 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες

Σοκ στην Γερμανία, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων κι ένα νήπιο και πάνω από 60 τραυματίες, μετά την πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων παραμένουν συγκεχυμένες, με τις αρχικές αναφορές από επίσημα χείλη να κάνουν λόγο για 2 τουλάχιστον νεκρούς.

Το περιστατικό «θεωρείται επίθεση», ανέφερε το περιφερειακό Yπουργείο Εσωτερικών.

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured, after a Car drove Full-Speed into a Christmas Market in the Eastern German City of Magdeburg, with Police investigating the Incident as a Terrorist Attack. pic.twitter.com/ex0oWKC3qH

Πολλοί αστυνομικοί και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στο σημείο και ο διευθυντής της αγοράς ζήτησε από τον κόσμο να φύγει από το κέντρο της πόλης, μετέδωσε το MDR. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο ίδιο δίκτυο ότι το αυτοκίνητο έπεσε κατευθείαν πάνω στο πλήθος στην αγορά, προς την κατεύθυνση του δημαρχείου.

Ο τρόμος ξεκίνησε στις 7:04 μ.μ. (τοπική ώρα). Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση φέρεται να είναι ένα σκούρο πολυτελές αυτοκίνητο. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός έκανε ελιγμούς και ζιγκ ζαγκ στην αγορά με προφανή σκοπό να παρασύρει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Όταν προσπάθησε να κάνει αναστροφή και γυρίσει το αυτοκίνητο για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο συλληφθείς φέρεται να είναι σαουδαραβικής καταγωγής, είναι 50 χρονών (γεννημένος το 1974) και εργαζόταν ως γιατρός σε τοπική κλινική, ενώ είχε φτάσει στη χώρα το 2006.

Πληροφορίες θέλουν το αυτοκίνητο να είναι νοικιασμένο. Έπειτα από την έρευνα των Αρχών αναφέρεται ότι εντοπίστηκε αποσκευή στο κάθισμα του συνοδηγού και ερευνάται εάν περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό. Επίσης, εξετάζεται εάν ο φερόμενος ως δράστης έχει και συνεργούς ή έδρασε μόνος του.

The #Magdeburg Terrorist is said to be a man born in 1974 in Saudi Arabia. He had rented a car which he then drove to the Christmas market. A piece of luggage was found on the passenger seat. It may contain an explosive device.

Btw its friday, the holy day… pic.twitter.com/BKkmJJAn0l

