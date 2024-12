Μοχάμεντ αλ Τζολάνι: Οι ΗΠΑ ακύρωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του ηγέτη των ανταρτών της Συρίας

Το ένταλμα των 10 εκατομμυρίων δολαρίων παύει να ισχύει για τον Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, σε μια φαινομενικά κίνηση «καλής θέλησης» από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα την Παρασκευή (20/12) τα νέα μέλη της ηγεσίας της Συρίας με Αμερικανούς διπλωμάτες στη Δαμασκό.

BREAKING: The U.S. will not pursue the $10M bounty on HTS leader Al-Jolani after a U.S. delegation met with him earlier today in Damascus pic.twitter.com/qNpevqL8ad — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 20, 2024

«Η συνάντηση έγινε και ήταν θετική και τα αποτελέσματα είναι θετικά», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ωστόσο, η συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί μετά τη συνάντηση από την αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχει η Μπάρμπαρα Λιφ, αξιωματούχος αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ακυρώθηκε για «λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ΗΠΑ στη Δαμασκό.

Υπενθυμίζεται ότι το ένταλμα είχε οριστεί το 2017 και αφορούσε στην αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για όποιον συνέβαλε με πληροφορίες στη σύλληψη του Τζολάνι, ο οποίος μάλιστα χαρακτηριζόταν ως «τρομοκράτης».

We remain committed to bringing leading AQS figures in HTS to justice. #Syria pic.twitter.com/R8evqffWum — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 15, 2017

Πάντως, μέχρι και νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/12) φαίνεται να υπήρξε μια… διχογνωμία μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Αμερικανών απεσταλμένων στη Δαμασκό, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν ισχύει το ένταλμα των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, απάντησε καταφατικά.

