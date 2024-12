Συρία: Διχάζει η φωτογραφία του Τζολάνι με γυναίκα – Της ζήτησε να καλύψει το κεφάλι της

Μία φωτογραφία του ηγέτη των ανταρτών της Συρίας, Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι με γυναίκα που φορούσε μακιγιάζ και το βίντεο στο οποίο φαίνεται να της ζητάει να καλύψει το κεφάλι της πριν φωτογραφηθούν φέρνει στο προσκήνιο τις βαθιές θρησκευτικές διαιρέσεις στην Συρία.

Οι συντηρητικοί ισλαμιστές κατηγόρησαν τον αλ Τζολάνι επειδή επέλεξε να φωτογραφηθεί με μία γυναίκα, η οποία ήταν βαμμένη. Αντίθετα οι πιο φιλελεύθεροι της χώρας του άσκησαν κριτική επειδή της ζήτησε να καλύψει το κεφάλι της και θεώρησαν αυτή την κίνηση ως μία απόδειξη ότι σκοπεύει να μετατρέψει την Συρία σε ισλαμικό χαλιφάτο.

«Δεν την ανάγκασα. Αλλά είναι η προσωπική μου ελευθερία. Θέλω να βγάζω φωτογραφίες με τον τρόπο που ταιριάζει σε εμένα», είπε στην συνέντευξη στο BBC ο αλ Τζολάνι.

Στο βίντεο φαίνεται ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ με μία κίνηση των χεριών να ζητάει από την γυναίκα να σκεπάσει το κεφάλι της. Εκείνη συναινεί και βάζει την κουκούλα της πριν φωτογραφηθούν.

The news footage of Lea Kheirallah and the Ameer of HTS pic.twitter.com/mkWZfyQKWS

— LndnRash (@LndnRash) December 14, 2024