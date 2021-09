Μακελειό στη Ρωσία: Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη – “Κίνητρό του το μίσος”

Σοκαρισμένη είναι η Ρωσία από το μακελειό που εκτυλίχθηκε το πρωί στο Πανεπιστήμιο της πόλης Περ, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 28.

Ο δράστης, που είναι φοιτητής του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, ενώ από την ανταλλαγή των πυρών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria.

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί ανταποδίδουν τα πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένοπλος.

🇷🇺 The moment when the security forces return fire wounding the attacker at the university in Perm#Russia pic.twitter.com/cqOHXjPu9X

— The RAGEX – News (@theragex) September 20, 2021