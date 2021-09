Μακελειό στη Ρωσία: Αυτός είναι ο δράστης – 8 οι νεκροί από την επίθεση

Τραγικός είναι ο απολογισμός από την επίθεση σε πανεπιστήμιο στη Ρωσία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο της πόλης Περμ.

Ο ένοπλος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ τραυματίστηκε καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές έχουν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις, ενώ σε βίντεο φαίνονται άνθρωποι να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

Пермь.В университете идёт стрельба, молодые люди выпрыгивают из окон, уже сообщают есть погибшие. И суток не прошло после самого умного голосования. pic.twitter.com/sm0J47s8Dq

Пермь сейчас pic.twitter.com/09VlkuCTEn

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Twitter φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος, με αίματα στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύθηκε με το hashtag Περμ και Ρωσία

Это пиздец #пермь pic.twitter.com/OAkTAFYTYq

Σε αυτό το βίντεο ο ένοπλος περπατά στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, ενώ φορά και κράνος. Είναι τραβηγμένο από το εσωτερικό. Σύμφωνα με το RT, οι φοιτητές έλαβαν οδηγίες να απομακρυνθούν από κοινόχρηστους χώρους και να κλειδωθούν στα δωμάτιά τους ή σε κάποια αίθουσα.

Пермь сейчас pic.twitter.com/4WkoboNt2R

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, ο ένοπλος ήταν φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι ο 18χρονος δράστης είναι ένας “μοναχικός λύκος” και το όνομά του είναι Timur Bekmansurov. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του RT, ο δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στα social media του, στο οποίο περιγράφει τα κίνητρά του.

“Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας.

Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσους μπαίνουν στο δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλά ένα όνειρο δεν φεύγει.

Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας”

The gunman at Perm State University is named as 18-year-old Timur Bekmansurov. He is barricaded in the auditorium. On VKontakte he said it was his dream to carry out a shooting and he had been saving for a gun since 10th grade. https://t.co/Yjh9CtyJbv

