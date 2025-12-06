Λύση στο θέμα των F-35 «βλέπει» ο Φιντάν – «Τουρκία και ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA πολύ σύντομα»

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πιστεύει πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα βρουν έναν τρόπο να άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA “πολύ σύντομα”, προσθέτοντας ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι εργάζονται ήδη στο ζήτημα αυτό.

Η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα του εξελιγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 και επέβαλε κυρώσεις το 2020, σχετικά με την απόκτηση (από την Τουρκία) του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. H Τουρκία χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πλευρές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ζήτημα αυτό, στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία συνέντευξη στο περιθώριο της διάσκεψης του φόρουμ που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, ο Φιντάν δήλωσε ότι το σχέδιο 28 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για το οποίο, έχουν ασκήσει κριτική τόσο το Κίεβο, όσο και ευρωπαϊκές χώρες, ήταν μόνο ένα “αρχικό σημείο”, ενώ τώρα εξελίσσεται σε ένα νέο πλαίσιο.

Επίσης, ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν , μιλώντας στη διάρκεια της διάσκεψη του Φόρουμ της Ντόχα, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής για τους κανόνες εμπλοκής, ενώ η βασική αποστολή της θα πρέπει να είναι ο διαχωρισμός μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων κατά μήκος της συνοριακής γραμμής.