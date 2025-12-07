Λούβρο: Μετά τη διάρρηξη η… διαρροή νερού – Ζημιές σε 400 σπάνια βιβλία Αιγυπτιολογίας

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για άλλη μια φορά  το Μουσείο του Λούβρου και ο λόγος δεν είναι καλός, καθώς μία διαρροή νερού που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου προκάλεσε ζημιές σε αρκετές εκατοντάδες βιβλία στη Βιβλιοθήκη Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων.

«Από 300 έως 400 βιβλία» επηρεάστηκαν από τη διαρροή, επιβεβαίωσε στο ΑFP ο Φράνσις Στάινμποκ, αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «περιοδικά Αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιούν οι ερευνητές. Αυτοί οι δεμένοι τόμοι χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Τα κατεστραμμένα αντικείμενα χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα και είναι «εξαιρετικά χρήσιμα» αλλά «σε καμία περίπτωση μοναδικά», πρόσθεσε ο Στάινμποκ. «Κανένα αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς δεν επηρεάστηκε από αυτήν τη ζημιά», είπε, προσθέτοντας ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε ανεπανόρθωτες και μόνιμες απώλειες σε αυτές τις συλλογές».

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται μετά την κινηματογραφική διάρρηξη πριν από μερικές εβδομάδες, όταν εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Η κλοπή που έγινε μέρα μεσημέρι και κράτησε μόλις επτά λεπτά, με τους δράστες να διαφεύγουν με σκούτερ, προκάλεσε έντονη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις υποδομές του μουσείου.

Πώς προκλήθηκε η διαρροή νερού στο Λούβρο

Σύμφωνα με το ΑFP, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα για τη διαρροή, η οποία προκλήθηκε από το τυχαίο άνοιγμα μιας βαλβίδας στο σύστημα θέρμανσης και αερισμού, που οδήγησε σε διαρροή νερού μέσω της οροφής της πτέρυγας Μολιέν, όπου φυλάσσονταν τα βιβλία.

Το «απολύτως ξεπερασμένο» σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες και προβλέπεται να αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026, πρόσθεσε ο διαχειριστής του μουσείου.  Όσο για τα έργα, «θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για αποκατάσταση και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», είπε.

Στα τέλη Νοεμβρίου, το Λούβρο ανακοίνωσε επίσης ότι θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες εκτός ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι Αμερικανοί, Βρετανοί, Κινέζοι και άλλοι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν 32 ευρώ (37 δολάρια) για είσοδο.

Το μουσείο είπε στο AFP ότι η αύξηση κατά 45% αποσκοπεί στο να ενισχύσει τα ετήσια έσοδα κατά έως και 23 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να χρηματοδοτηθούν δομικές βελτιώσεις στο πολιτιστικό ίδρυμα.

Το Λούβρο είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο, υποδεχόμενο 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 69% από το εξωτερικό.

 

 

