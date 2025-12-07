Κίνημα Δημοκρατίας: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της «Αυγής»

  • Το Κίνημα Δημοκρατίας σχολίασε με αιχμές την παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη διεύθυνση της «Αυγής», συνδέοντάς την με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
  • Όπως αναφέρει, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της Αυγής, επειδή το πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας δεν ήταν αρεστό στην κομματική καθοδήγηση.
  • Το Κίνημα Δημοκρατίας κάνει λόγο για αντιλήψεις περί Δημοκρατίας που δεν ξαφνιάζουν, «αφού είναι οι ίδιοι που πέρυσι καθαίρεσαν νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Με σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου σχολίασε το Κίνημα Δημοκρατίας την παραίτηση του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη, από τη διεύθυνση της «Αυγής» με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας.

«Αφού χειροκρότησαν θερμά, από τον εξώστη, την αναφορά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί αναγκαίου «σοκ Δημοκρατίας», αποφάσισαν να το εφαρμόσουν τέσσερις ημέρες μετά. Έτσι, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της Αυγής, επειδή το πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας δεν ήταν αρεστό στην κομματική καθοδήγηση.

Αυτό είναι το πολιτικό τους μέγεθος – και έτσι ενεργούν. Κανέναν δεν ξαφνιάζουν οι αντιλήψεις τους περί Δημοκρατίας, αφού είναι οι ίδιοι που πέρυσι καθαίρεσαν νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο και εκδίωξαν χιλιάδες συνέδρους, απλώς και μόνο για να εξυπηρετήσουν τον σχεδιασμό τους.

Τους αφήνουμε στη χλεύη των δημοκρατικών πολιτών, που έδιναν και δίνουν μάχες ενάντια στη λογοκρισία και υπέρ του πλουραλισμού στην ενημέρωση· πολιτών που κάποτε βρέθηκαν στις τάξεις αυτού του κόμματος», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας και σε υστερόγραφο αναφέρει: «Φανταζόμαστε ότι ο κ. Φάμελλος θα μετακομίσει από τη «γαλαρία» του Παλλάς στα γραφεία της Αυγής, για να επιβλέπει προσωπικά τα πρωτοσέλιδα της αρεσκείας του».

 

15:44 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Παρέμβαση Σαμαρά για τους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης

Νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσ...
15:13 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αυγή: Παραιτήθηκε ο διευθυντής μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα – «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το πρωτοσέλιδο της Αυγής, καθώς παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερ...
14:56 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος από Μάλγαρα: Η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα – Η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε

Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος...
14:33 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Στα τελευταία μηνύματα του κ. Μητσοτάκη όλα πάνε «μια χαρά», αλλά οι βοσκοί κλαίνε για τα χαμένα τους κοπάδια

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία...
