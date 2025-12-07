Κίνημα Δημοκρατίας: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της «Αυγής»

Με σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου σχολίασε το Κίνημα Δημοκρατίας την παραίτηση του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη, από τη διεύθυνση της «Αυγής» με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας.

«Αφού χειροκρότησαν θερμά, από τον εξώστη, την αναφορά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί αναγκαίου «σοκ Δημοκρατίας», αποφάσισαν να το εφαρμόσουν τέσσερις ημέρες μετά. Έτσι, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της Αυγής, επειδή το πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας δεν ήταν αρεστό στην κομματική καθοδήγηση.

Αυτό είναι το πολιτικό τους μέγεθος – και έτσι ενεργούν. Κανέναν δεν ξαφνιάζουν οι αντιλήψεις τους περί Δημοκρατίας, αφού είναι οι ίδιοι που πέρυσι καθαίρεσαν νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο και εκδίωξαν χιλιάδες συνέδρους, απλώς και μόνο για να εξυπηρετήσουν τον σχεδιασμό τους.

Τους αφήνουμε στη χλεύη των δημοκρατικών πολιτών, που έδιναν και δίνουν μάχες ενάντια στη λογοκρισία και υπέρ του πλουραλισμού στην ενημέρωση· πολιτών που κάποτε βρέθηκαν στις τάξεις αυτού του κόμματος», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας και σε υστερόγραφο αναφέρει: «Φανταζόμαστε ότι ο κ. Φάμελλος θα μετακομίσει από τη «γαλαρία» του Παλλάς στα γραφεία της Αυγής, για να επιβλέπει προσωπικά τα πρωτοσέλιδα της αρεσκείας του».