Λος Άντζελες: Μάχη με νέα εστία φωτιάς δίνουν οι πυροσβέστες – Ανεξέλεγκτη η Hughes fire που έχει κάψει 41 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Οι φωτιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν την Καλιφόρνια, ιδιαίτερα την Κομητεία του Λος Άντζελες, με δύο νέα πύρινα μέτωπα (Hughes fire και Sepulveda fire) να ξεσπούν απειλητικά και να θέτουν σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και φυσικά τοπόσημα. Μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα, οι πυροσβέστες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις διαδοχικές φωτιές που εξαπλώνονται με ανησυχητική ταχύτητα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και θέτοντας σε εφαρμογή εκτεταμένες εντολές εκκένωσης.

Η τελευταία φωτιά, «Sepulveda fire», ξέσπασε ξαφνικά κοντά στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 405, ενώ ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η καταστροφική «Hughes Fire».



Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγες μόλις ώρες αφότου τα πυροσβεστικά συνεργεία κατάφεραν να σημειώσουν κάποια πρόοδο στην προσπάθεια περιορισμού της Hughes, μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε ραγδαία το απόγευμα της Τετάρτης σε προάστιο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Sepulveda Fire έχει καταστρέψει περίπου 40 στρέμματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες. Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, δήλωσε μέσω του Χ: «Εναέρια μέσα και άλλες επιθετικές δράσεις έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμηση μιας νέας φωτιάς ανατολικά του 405».

Air support and other aggressive actions have been deployed to fight a new fire just east of the 405.

To all Angelenos in the area, follow guidance from public safety officials to stay safe. pic.twitter.com/TPtpVRBizo

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 23, 2025