Λος Άντζελες: Επιχειρήση «σκούπα» με έφιππους πράκτορες και τεθωρακισμένα οχήματα – Η δήμαρχος κάνει λόγο για «πολιορκημένη πόλη»

Ομοσπονδιακοί πράκτορες θα παραμείνουν στο Λος Άντζελες «μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή τους», δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, την ώρα που η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, επιτέθηκε στις ομοσπονδιακές δυνάμεις για την επιχείρηση που πραγματοποίησαν στο πάρκο ΜακΆρθουρ, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτικό σόου».

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), της Συνοριοφυλακής (CBP) και στρατιωτικές μονάδες που έχει αναπτύξει ο πρόεδρος Τραμπ κατέφθασαν στο σημείο, μετακινούμενοι πεζή, έφιπποι ή με τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ κρατούσαν όπλα.

In a nutshell ICE with guns and tactical gear didn’t have anything better to do but to come to MacArthur Park in LA and terrorize 20 children playing at a summer camp. What’s not shown is a helicopter and drones swarming above. pic.twitter.com/nUmyrfeuo7 — Faith M. Jackson-🐦‍⬛🟦🟧 🪷 (@kissedbythesun) July 7, 2025



Η δήμαρχος, η οποία επρόκειτο να συναντηθεί με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έφτασε στο πάρκο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και φώναξε στους πράκτορες να αποχωρήσουν. «Πρέπει να φύγουν αμέσως!», φώναξε η Μπας αφού μίλησε στο τηλέφωνο με κάποιον που συντόνιζε τις ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Αμέσως μετά, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αυτό που είδα σήμερα στο πάρκο έμοιαζε με πολιορκημένη πόλη. Είναι εξοργιστικό και αντιαμερικανικό να βλέπεις ένοπλα οχήματα σε αμερικανικά πάρκα».

What happened in MacArthur Park is outrageous and un-American. These raids must end. pic.twitter.com/VkoLOwDgGA — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 7, 2025



Η ίδια παρέμεινε για λίγο στο πάρκο, έχοντας μιλήσει με τον Ντέιβιντ Κιμ, αναπληρωτή επικεφαλής της CBP, ο οποίος μεσολάβησε για να επικοινωνήσει η ίδια απευθείας με τον «επικεφαλής των τελωνειακών αρχών», όπως είπε, ενώ λίγο μετά οι δυνάμεις αποχώρησαν.

Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Συνοριοφυλακή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

🚨🇺🇸BREAKING: ICE LAUNCH MASSIVE IMMIGRATION RAID IN L.A.’S MACARTHUR PARK Hundreds of federal agents and military are conducting one of the largest immigration operations in Los Angeles, targeting MacArthur Park, an area known for heavy MS-13 presence. Mayor Bass has demanded… https://t.co/I97QV24AZi pic.twitter.com/l3Xgj7lA0l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2025



«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν φεύγει από το Λος Άντζελες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εργάζεται για την Κάρεν Μπας. Θα είμαστε εδώ μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή μας», δήλωσε στο FOX Los Angeles ο επικεφαλής του τομέα El Centro της Συνοριοφυλακής, Γκρέγκορι Μποβίνο.

Και πρόσθεσε: «Καλύτερα να συνηθίσετε την παρουσία μας, γιατί αυτό σύντομα θα είναι το νέο φυσιολογικό».

Η Μπας και μέλη του δημοτικού συμβουλίου δήλωσαν ότι η επιχείρηση διέκοψε τη λειτουργία μιας παιδικής κατασκήνωσης, με τα παιδιά να οδηγούνται σε υπόγειο χώρο για την ασφάλειά τους μέχρι να αποχωρήσουν οι πράκτορες.

Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, εκδιώχθηκαν επίσης στελέχη του Κέντρου Υγείας St. John’s, τα οποία πραγματοποιούσαν καθημερινές εξετάσεις σε άστεγους του πάρκου.

Η δήμαρχος ανήρτησε στο X βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει πράκτορες να περνούν από γήπεδο ποδοσφαίρου, γράφοντας: «Λίγα λεπτά νωρίτερα έπαιζαν εκεί πάνω από 20 παιδιά, και μετά πέρασε ο στρατός».

This is footage from today in MacArthur Park. Minutes before, there were more than 20 kids playing — then, the MILITARY comes through. The SECOND I heard about this, I went to the park to speak to the person in charge to tell them it needed to end NOW. Absolutely outrageous. pic.twitter.com/sxGzjGlYlr — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 7, 2025



«Τη στιγμή που έμαθα για αυτό, πήγα στο πάρκο να μιλήσω με τον υπεύθυνο και να του πω ότι έπρεπε να τελειώσει τώρα. Απόλυτα εξοργιστικό», σημείωσε επίσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, καθώς ακτιβιστές είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει όσους βρίσκονταν στο πάρκο να αποχωρήσουν.

Extremely dramatic for a daytime “raid” at MacArthur Park in LA. ICE raids have already scared away all the illegals into hiding. This tactic is overblown. pic.twitter.com/HJADV04YPA — Denise Wu (@denisewu) July 7, 2025



«Νομίζω ότι στόχος είναι να σπείρουν τον φόβο», δήλωσε η Μπας για την επιχείρηση, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τον χαρακτήρα του Λος Άντζελες ως «πόλη καταφύγιο» για μετανάστες.

Η αστυνομία της πόλης ανέφερε ότι δεν είχε ειδοποιηθεί για την ομοσπονδιακή επιχείρηση.

Η CBP, που φέρεται να είχε την ευθύνη, δεν απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε πως δεν σχολιάζει επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

WE JUST CHASED THE PIGS OUT OF MACARTHUR PARK! FUCK ICE! FUCK LAPD! They’re gone for now but we will continue to be on the lookout and mobilize. This is our fucking city. https://t.co/jmvS9pgqfG pic.twitter.com/MI42RdxRD4 — People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) July 7, 2025



Το Λος Άντζελες βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, με αλλεπάλληλες εφόδους των ομοσπονδιακών Αρχών και διαδηλώσεις κατά των αντιμεταναστευτικών μέτρων τον τελευταίο μήνα.

Even before the feds arrived, community activists had put up signs alerting people that ICE was planning on “raiding” MacArthur Park on July 7. While federal agents walked through the park, some businesses locked their doors and closed off their parking lots. Full report… pic.twitter.com/Qdpv9dLo3R — L.A. TACO🌴🌮 (@LATACO) July 8, 2025



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά της πόλης, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζει την εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων μέσω των πολιτικών της για τις πόλεις καταφύγια.

Η Μπας δήλωσε ότι η πόλη θα κινηθεί νομικά κατά των εφόδων και της ανάπτυξης στρατευμάτων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.