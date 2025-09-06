Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City – ΦΩΤΟ

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City, στο δυτικό Λονδίνο. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβεστικά οχήματα, με την πυρκαγιά να έχει επεκταθεί στους υψηλότερους ορόφους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Wood Lane, ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.