Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο Λούτον – Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Την αναστολή όλων των πτήσεων έως το μεσημέρι (τοπική ώρα-14:00 ώρα Ελλάδος) από το αεροδρόμιο Λούτον, στο Λονδίνο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η διεύθυνσή του έπειτα από μεγάλη φωτιά που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσής του.

Η πυρκαγιά στο πολυώροφο πάρκινγκ υπ’ αριθμόν 2 εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο, εξαπλώθηκε σε πολλά άλλα και προκάλεσε την «μερική κατάρρευση» τμήματός του, εξήγησε η διεύθυνση του αεροδρομίου, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Βρετανίας και χρησιμοποιείται κυρίως από αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Η ασφάλεια των επιβατών μας και του προσωπικού μας παραμένει η βασική προτεραιότητά μας», εξήγησε.

Η πυροσβεστική του Μπέρντφορντσιρ επενέβη και δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, όπως διευκρίνισε τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων, πολίτης και έξι πυροσβέστες εισέπνευσαν καπνό.

